Eindelijk goed nieuws voor Ferrari? Hét probleem is gevonden!

Ferrari zat de voorbije races met een groot probleem. De auto stuiterde dikwijls over de grid in de voorbije weken. Nu lijkt er een oplossing te zijn gevonden voor die stuiterende auto.

Ferrari is van mening dat het de stuiterproblemen van 2024 te boven is gekomen. Een upgrade van de onderkant van de wagen voor de Grote Prijs van Barcelona lag aan de basis van de problemen.

Problemen te boven gekomen

Het plan was om een betere wagen te krijgen, maar in de snelle(re) bochten begon de wagen plots te stuiteren. En dus moest er een oplossing gevonden worden.

In eerste instantie werd teruggegrepen naar een eerdere onderkant van de wagen, in Bakoe hebben ze bij Ferrari meteen mooie dingen laten zien.

Volgende pijnpunt ontdekken

"Je hebt nooit het volledige vertrouwen, maar ik denk dat het een goed beeld geeft van hoe het eb en vloed van iedere ontwikkeling verloopt. Dat is nu eenmaal het proces: als je een fout ziet, moet je er bovenop komen, proberen het te begrijpen, en dan weer op het goede spoor komen."

"En ik denk dat wat je sindsdien hebt gezien, is dat we het hebben begrepen, we zijn weer op het goede spoor gekomen, we moeten gewoon onze ogen wijd open houden voor wat het volgende pijnpunt zal worden", aldus Jock Clear van Ferrari bij Autosport.