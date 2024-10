Sergio Pérez onder Druk: "Kan hetzelfde lot als Ricciardo ondergaan"

Sergio Pérez staat onder aanzienlijke druk om solide punten te scoren in de resterende races van het Formule 1-seizoen 2024. David Coulthard, voormalig Red Bull-coureur en huidige commentator, heeft Pérez gewaarschuwd dat hij het risico loopt de zelfde ondergang te ondergaan als Daniel Ricciardo.

Na een teleurstellende race in Singapore waar Pérez slechts als tiende eindigde, is de onzekerheid over zijn toekomst bij Red Bull weer opgedoken. Ondanks zijn eerdere succes in Azerbeidzjan heeft zijn inconsistentie vragen doen rijzen over zijn rol als nummer twee binnen het team. Coulthard stelde dat “één goede race geen garantie biedt voor een succesvolle toekomst.”

Terwijl McLaren in de stand van het constructeurskampioenschap oprukt, moet Red Bull ervoor zorgen dat Pérez regelmatig punten verzamelt om hun positie te verdedigen. Coulthard wees op het feit dat Pérez nu meer dan ooit moet laten zien dat hij kan presteren onder druk, anders kan hij hetzelfde lot als Ricciardo ondergaan.

De situatie wordt nog ingewikkelder door het feit dat Red Bull momenteel geen duidelijke vervanger voor Pérez lijkt te hebben. Daarnaast wordt er gespeculeerd over de mogelijkheid om ervaren rijders zoals Valtteri Bottas in te schakelen.

Er zijn echter berichten dat hij al is aangetrokken door Sauber voor het seizoen 2025. Dit maakt het moeilijker voor Red Bull om een geschikte vervanger te vinden die kan concurreren met Verstappen.

Pérez heeft nog een kans om zijn waarde te bewijzen in de komende races. Als hij erin slaagt om goede resultaten te behalen, kan hij zijn toekomst bij Red Bull veiligstellen.