Hele F1-wereld heeft iets te zeggen na afscheid Ricciardo

Het afscheid van Daniel Ricciardo is ondertussen officieel. En dus reageerde de hele autowereld op het einde van een kleurrijk figuur in de Formule 1. Massaal namen ze afscheid van de sterke renner.

Echt groot nieuws was het niet meer op donderdag, want alle volgers van de Formule 1 wisten al dat Daniel Ricciardo bij zijn team zou worden vervangen door Liam Lawson.

Op donderdag was het dan weer definitief. Ricciardo heeft per direct ontslag genomen bij zijn team Visa Cash App RB, waardoor de knoop helemaal is doorgehakt.

"Ik hou van deze sport, al mijn hele leven. Het is een geweldige carrière geweest. Aan de supporters die soms meer van de sport lijken te houden dan mezelf wil ik dank u zeggen", klonk het onder meer.

Veel reacties vanuit de F1-wereld

Vanuit de F1-wereld regende het dan ook reacties op het einde van Ricciardo binnen het wereldje. Collega's, vrienden, supporters, analisten: iedereen had iets te zeggen over het fenomeen.

Het moge duidelijk zijn: heel wat mensen zullen Ricciardo duidelijk missen. Ook wij willen van de gelegenheid gebruik maken om hem veel plezier te wensen in zijn nieuwe leven.

F1 won’t be the same without you, mate. All the best on the next adventure, Ricciardo Daniel. 🍯🦡 pic.twitter.com/vkypFbZRp5 — George Russell (@GeorgeRussell63) September 26, 2024

Lewis Hamilton on Daniel Ricciardo’s farewell post: “legend 🫂” pic.twitter.com/1LYU5RD3hI — deni (@fiagirly) September 26, 2024

20 laps. 5 overtakes. 1 win.



This was Ricciardo's finest hour in F1pic.twitter.com/O3zrah4tjN — Fifth Gear (@NotFifthGear) September 23, 2024

Oscar on Daniel Ricciardo’s latest Instagram post:



“Congrats on everything you achieved DR 👏” pic.twitter.com/z4l3GLUN6o — did oscar score points in f1 today? (@oscarpiastri81) September 26, 2024