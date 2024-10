Kritiek op Lando Norris en McLaren: "Daar hebben ze het WK verloren"

In de WK-stand heeft Max Verstappen nog steeds een voorsprong van 52 punten op Lando Norris. Met nog zes races te gaan heeft hij dus nog steeds alles in eigen handen. Het puntje dat Daniel Ricciardo van Lando Norris afsnoepte? Mogelijk niet meer dan een detail.

Er was veel te doen over het puntje dat Daniel Ricciardo met de snelste ronde afsnoepte van Lando Norris, waardoor Max Verstappen eigenlijk een extra goede zaak deed in de strijd om de wereldtitel.

Wereldtitel op andere plaatsen verloren

Als hij in elke race tweede wordt, dan mag Norris alles winnen en dan is het nog steeds niet voldoende voor de wereldtitel. Een extra geruststelling stilaan, al komen er dus nog zes pittige races aan.

"Ze hebben heel veel punten weggegeven toen Red Bull veel zwakker was. Het kampioenschap verlies je niet met één punt door die snelste ronde van Ricciardo", aldus Sam Dejonghe in The Paddock.

Verschillende opportuniteiten niet genomen

"Het WK verlies je door de vorige weken vier verschillende opportuniteiten niet te nemen. Ze hebben niet geprofiteerd van een zwak Red Bull."

Dennis Xhaët pikte ook in: "Norris had de voorbije weken zeker vijftien punten meer kunnen hebben." De juiste beslissingen maken had er dan wel bij moeten zijn en dat lijkt tot op heden niet het geval.