Einde van een tijdperk voor Red Bull? Kopstuk maakt overstap naar rivaal

Courtenay is een van de langstzittende medewerkers bij Red Bull Racing en heeft de afgelopen 14 jaar een cruciale rol gespeeld in de successen van het team. Zijn vertrek naar rivaal McLaren wordt door Red Bull met gemengde gevoelens ontvangen.

“We vinden het jammer dat hij vertrekt, maar we wensen hem het allerbeste met deze stap omhoog", verklaart Red Bull. “Will blijft tot 2026 deel uitmaken van het team en zal ons helpen bij de komende uitdagingen”, citeert Sporza.

Het vertrek van Courtenay is een nieuwe klap voor Red Bull, dat eerder ook al afscheid moest nemen van meesterontwerper Adrian Newey en sportief directeur Jonathan Wheatley. Newey maakt de overstap naar Aston Martin, terwijl Wheatley zich zal aansluiten bij Audi.

Zijn vertrek markeert het einde van een tijdperk voor Red Bull. Desondanks blijft het team optimistisch over de toekomst en richt het zich op het veiligstellen van de wereldtitel in de resterende races van het seizoen.

Max Verstappen heeft een voorsprong van 52 punten op Lando Norris. Met nog zes races te gaan staat er dan ook veel op het spel.

