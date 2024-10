Bouchez haalt gram thuis, professor is boos: "Dat kan niet, helemaal funest"

Normaal gezien zouden de verstrengingen omtrent de lage-emissiezone (LEZ) in het Brussels Gewest van start gaan op 1 januari 2025. De Brusselse regering greep in en wilde een uitstel van twee jaar. Er zijn nog andere zaken op til echter.

Brussels parlementslid Benjamin Dalle (CD&V) wilde het uitstel van de verstrenging van de lage-emissiezone (LEZ) in het Brussels Gewest beperken tot één jaar. Dat liet Belga eerder al weten.

Verstrenging uitgesteld tot 2026

Toch werd het uitstel tot 2026 gestemd door het Brussels parlement. De commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement keurde woensdagavond het plan goed. En dus krijgt iedereen twee jaar respijt.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez dreigt er ondertussen mee om het héle Good Move-plan op soortgelijke manier te begraven. "Good Move is het strategische mobiliteitsplan van het Brussels Gewest, het bevat een heel pakket maatregelen en een langetermijnvisie tot 2030", aldus Cathy Macharis in Knack.

Veel kritiek op de beslissing

De professor duurzame transitie van de VUB is niet te spreken over het uitstel van de LEZ-plannen. "Uit ons onderzoek bleek dat veel mensen inderdaad nog niet goed geïnformeerd zijn over de LEZ. Maar daarom nu de strengere LEZ intrekken?"

"Dat is helemáál funest, want heel wat mensen hebben zich toch al aangepast: ze hebben hun auto vervangen of zijn op zoek gegaan naar alternatieve transportmiddelen. Drie maanden voor tijd dan aanpassen? Dat kan niet."