Politiek roert zich en dat zou wel eens slecht nieuws kunnen zijn voor de Belgische automobilist

Normaal gezien zouden de verstrengingen omtrent de lage-emissiezone (LEZ) in het Brussels Gewest van start gaan op 1 januari 2025. De Brusselse regering greep in en wilde een uitstel van twee jaar. Maar daar blijft het nu niet bij.

Brussels parlementslid Benjamin Dalle (CD&V) wil het uitstel van de verstrenging van de lage-emissiezone (LEZ) in het Brussels Gewest beperken tot één jaar. Dat laat Belga weten.

De eigenaars van de betrokken voertuigen wil hij tijdens dat jaar waarschuwen voor het nakend verbod. Hij heeft daarvoor twee amendementen ingediend voor de bespreking woensdag in de commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement. De vraag is wat ze daar in Brussel gaan mee doen.

Uitstel beperken?

MR, PS, Les Engagés en Open VLD hadden het plan opgevat om de verstrenging van de LEZ die op 1 januari 2025 ingaat met twee jaar uit te stellen. Daardoor zouden dieselvoertuigen met euronorm V, benzine- en aardgasvoertuigen met euronorm II of 2, en bromfietsen, scooters en motorfietsen die hybride of op diesel rijden het Brussels Gewest niet meer inkunnen.

Benjamin Dalle wil niet zover gaan en wil dan toch in 2026 in plaats van 2027 al de verstrengde normen laten gelden. Op die manier zou Brussel samen met Vlaanderen en Wallonië gaan vallen.

Vertrouwensbreuk

Verder wil Dalle de eigenaars van niet-conforme wagens gaan verwittigen om het verbod te kennen. Ook Vooruit, Team Fouad Ahidir en PVDA dienden een voorstel in. MR, PS en Les Engagés kregen Open VLD bij zich en dat zorgde voor een vertrouwensbreuk bij Nederlandstalig formateur Elke Van den Brandt (Groen), die niet verder wil praten met MR.