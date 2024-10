Toto Wolff over taakstraf Verstappen: "Ik heb ooit iets gelijksoortigs meegemaakt"

Het afgelopen Formule 1-weekend in Singapore werd gedomineerd door de controverse rondom de straf die Max Verstappen na de persconferentie op donderdag kreeg. De Nederlander veroorzaakte ophef door te stellen dat zijn auto tijdens de kwalificatie in Baku een week eerder "fucked" was.

Deze uitspraak leverde hem een taakstraf op, waarvan de precieze inhoud nog niet bekend is. De onrust die volgde op deze beslissing was groot, met veel coureurs en teambazen die Verstappen in zijn verdediging steunden.

De reactie op de straf was niet te missen. Verschillende coureurs namen het voor Verstappen op, en ook teambazen stonden aan zijn zijde. Toto Wolff gaf aan de straf overdreven te vinden, maar voegde hieraan toe dat er wel nuance aan het verhaal moet worden toegevoegd.

Wolff verwijst naar zijn eigen ervaring in 2023, toen hij in Las Vegas een soortgelijke situatie meemaakte. Hij gebruikte toen ook grove taal tijdens een persconferentie, samen met Ferrari-teambaas Frederic Vasseur.

"Ik moet zeggen dat ik het best een vermakelijke ervaring vond", vertelde Wolff aan Motorsport.com. "Fred en ik waren daar tegelijk, en hij maakte zich iets meer zorgen. Ik zei tegen hem: Het voelt een beetje alsof ik voor het eerst naar de schooldirecteur moet. Ik beloof je dat dit onze laatste keer is."

Wolff stelt vast dat ongepast taalgebruik over de radio niet nodig is. Volgens hem zijn emoties belangrijk in de Formule 1, maar het beperken van ongepast taalgebruik kan volgens Wolff voordelig zijn voor iedereen in de sport.