Analisten hebben wat te zeggen na uitspraken van Max Verstappen

Dit weekend stond de Grote Prijs van Singapore op het programma. Max Verstappen pakte een nuttige tweede plaats en houdt 52 punten voorsprong in het klassement. Er was deze week vooral over iets anders heel wat te doen.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem had deze week opgeroepen aan de rijders om minder te gaan vloeken vanaf heden en zeker in de wedstrijdradio. Max Verstappen vond dat Ben Sulayem niet meteen een reden tot klagen had. Waarop hij een vloekwoord lanceerde tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grote Prijs van Singapore. Daarvoor kreeg hij uiteindelijk een taakstraf van de FIA. Goed statement van Verstappen Verstappen lanceerde daarop een nieuwe tegenaanval. Volgens hem is het allemaal een beetje belachelijk geworden. "Goed dat hij een statement maakte, ook met de korte antwoorden in de officiële persconferentie." Het statement van Max 🫣

Na het aanscherpen van de regels wat betreft het schelden in de Formule 1, maakten meerdere coureurs een statement 🗣️#ZiggoSport #RaceCafé #SingaporeGP 🇸🇬 — Ziggo Sport Racing (@ZS_Racing) September 22, 2024 "Als je het niet eens bent en je wil niets miszeggen, dan mag je het zo zeker doen", klonk het bij de analisten in het Ziggo Sport Race Café. Robert Doornbos probeerde nog te sussen, maar onder meer Olav Mol was duidelijk. De Nederlanders kwamen met steun voor hun landgenoot en snappen dat hij er niet mee opgezet is. De taakstraf is ook volgens hen maar belachelijk en dat Lewis Hamilton al zei dat Verstappen de straf beter niet zou uitzitten was ook voor hen veelzeggend.