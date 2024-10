Max Verstappen krijgt vrijheid voor taakstraf: Krijgen we een herhaling van 2018?

Max Verstappen kreeg een taakstraf opgelegd nadat hij in een persconferentie zijn Red Bull-auto als 'fucked' had omschreven. De straf hield in dat Verstappen 'werk in het algemeen belang' moest verrichten.

De paddock was dan ook in beroering over deze beslissing. Veel van de collega-coureurs steunden Verstappen en noemden de straf overdreven. Lewis Hamilton ging zelfs zo ver om de Nederlander aan te moedigen de straf niet uit te voeren. In de persconferentie na de kwalificatie en de race koos Verstappen ervoor om zijn antwoorden kort te houden, maar buiten de zaal sprak hij uitgebreider met de media. Ondanks zijn korte reacties bleef de straf een feit, en moet Verstappen nu deelnemen aan FIA-activiteiten om zijn straf te vervullen. De details van hoe deze taakstraf eruit zal zien is nog niet bekend, maar Verstappen krijgt de kans om zelf suggesties te doen voor de activiteiten waarin hij zich kan inzetten. Dit is niet de eerste keer dat de Limburger met een dergelijke straf te maken krijgt. In 2018 kreeg hij ook al een taakstraf, toen hij na de Grand Prix van Brazilië verhaal ging halen bij Esteban Ocon. Tijdens die race werd Verstappen door Ocon aangetikt op het moment dat hij zich wilde ontdoen van een ronde achterstand. De FIA vond zijn reactie niet acceptabel en legde hem een taakstraf op. Verstappen moest destijds twee dagen aan de slag voor de FIA. De eerste dag was hij aanwezig tijdens een Formule E-weekend in Marrakesh, waar hij het werk van de stewards observeerde. De tweede dag moest hij zich melden voor een bespreking voor stewards. Na afloop gaf Verstappen aan veel geleerd te hebben van deze ervaring.