Taakstraf van Max Verstappen zorgt voor controverse binnen de WhatsApp-groep van de F1-coureurs

De taakstraf die Max Verstappen dit weekend kreeg opgelegd, heeft veel discussie losgemaakt binnen de WhatsApp-groep van de F1-coureurs.

Alexander Wurz, voorzitter van de rijdersvakbond GPDA, vertelde tegenover ORF dat de reacties op Verstappens straf naar aanleiding van zijn gebruik van het woord "fucked" tijdens een persconferentie overwegend negatief zijn. Deze straf kwam kort nadat FIA-president Mohammed Ben Sulayem de coureurs had aangespoord om op hun taalgebruik te letten, wat niet goed viel bij de rijders.

Wurz gaf aan dat de meeste coureurs boos zijn over de situatie. Ze zijn vooral ontevreden dat Ben Sulayem zijn punt over grof taalgebruik niet rechtstreeks aan hen heeft overgebracht, maar eerder de media heeft ingeschakeld. Dit gedrag noemt Wurz ongebruikelijk en onprofessioneel.

Hoewel de rijders niet helemaal tegen het standpunt van Ben Sulayem zijn, benadrukt Wurz dat het voor coureurs lastig is om authentiek te blijven. Zeker in een omgeving waar ze zich aan bepaalde gedragsnormen moeten houden.

F1 is populair geworden omdat coureurs de vrijheid hebben om meer van zichzelf te laten zien, inclusief hun taalgebruik op sociale media.

Daarnaast voelt men dat de straffen niet in verhouding staan tot de situatie. Wurz legt uit dat, hoewel hij zelf tegen verbaal aanvallen is, de woorden van Verstappen niet gericht waren aan een persoon maar aan zijn auto. Hij stelt dat dit probleem beter met de teambaas kan worden opgelost, in plaats van met een FIA-straf.