Horner raakt maar niet uitgepraat over prestatie in Singapore: "Hij nam iedereen in de zeik"

Lando Norris leverde een sterke prestatie tijdens de Grand Prix van Singapore en domineerde de race in zijn McLaren. Vanaf de start nam hij de leiding en liet vervolgens zijn snelheid zien, vooral nadat hij van het team de vrijheid kreeg om voluit te pushen. Red Bull-teambaas Christian Horner was onder de indruk van de snelheid van Norris en grapte dat hij "iedereen in de zeik nam". Toch raakte Norris tot tweemaal toe bijna de muur, wat hem bijna fataal werd. Het stratencircuit van Singapore staat bekend om zijn smalle bochten en harde muren, die normaal gesproken weinig vergeven. Toch kwam Norris er zonder kleerscheuren vanaf, iets wat volgens velen te danken is aan een flinke dosis geluk. Norris legde uit dat de foutjes voortkwamen doordat hij voluit aan het pushen was. Hij wilde absoluut niet rustig aan doen, omdat hij vreesde dat zijn concentratie dan zou verslappen. Norris hoopte zelfs op een extra pitstop om de snelste ronde scherper te stellen, maar McLaren besloot dat risico niet te nemen. Het team verplichtte hem om veilig naar de finish te rijden en de overwinning binnen te halen. Ondanks de kleine foutjes en de risico’s die Norris nam, was zijn overwinning zeker verdiend. Hij bewees dat hij zowel de snelheid als de juiste mentaliteit heeft om onder zware omstandigheden te presteren.



