Christian Horner verbaasd over de overwinning van Lando Norris: "That was taking the piss"

Christian Horner heeft zijn verbazing uitgesproken over de indrukwekkende overwinning van Lando Norris tijdens de Singapore Grand Prix. Norris behaalde zijn derde overwinning in de Formule 1 met een marge van ruim twintig seconden.

De race werd vooral gekenmerkt door een specifieke boordradio waarin Norris werd gevraagd naar zijn snelheid. Dit resulteerde in een strategische versnelling die McLaren in staat stelde om het gat naar Verstappen aanzienlijk te vergroten.

Horner merkte op dat de snelheid die Norris nog had, bijna onwaarschijnlijk was. "That was taking the piss", zei hij tegenover Motorsport.com.

Ondanks het feit dat Verstappen een eenzame tweede plaats behaalde, was het duidelijk dat Red Bull achterbleef in vergelijking met het tempo van McLaren. Horner gaf toe dat zijn team in termen van pure snelheid de race praktisch had opgegeven en dat ze veel werk aan de winkel hebben voor de komende races.

Met nog zes races te gaan, beseft Horner dat de strijd om de coureurstitel spannend kan blijven. De voorsprong van 52 punten is aanzienlijk, maar de teambaas waarschuwt dat er nog veel punten te verdienen zijn. "Het zal een gevecht tot het einde zijn", concludeert Horner.

Daarnaast erkende Horner dat de inconsistentie van Sergio Pérez een zorgpunt is voor Red Bull. Pérez had een teleurstellend raceweekend in Singapore, en zijn prestaties zijn cruciaal voor het team. "We hebben twee coureurs nodig die op alle cilinders draaien", aldus Horner.