Analisten scherp voor Red Bull: "Je moet duidelijk tegen hem zeggen waar het opstaat"

Na de Formule 1 GP van Singapore, waar Daniel Ricciardo de snelste ronde reed, leek het alsof de Australiër emotioneel afscheid nam. In de paddock gonst het dan ook van de geruchten dat Ricciardo in Austin plaats moet maken voor Liam Lawson.

In het Viaplay-programma In de Slipstream geeft Allard Kalff aan dat er verschillende redenen zijn voor de uitblijvende aankondiging. Kalff legt uit dat Red Bull zorgvuldig moet omgaan met Ricciardo.

Ondanks dat Red Bull Ricciardo niet als topcoureur beschouwt, denkt het team dat ze hem mogelijk nog nodig hebben. "Je moet duidelijk zeggen: luister, dat en dat ga je doen, maar je rijdt niet." Volgens Kalff lijkt het erop dat Ricciardo zelf niet volledig op de hoogte is van zijn toekomst.

Kalff vindt het zorgwekkend dat Ricciardo in het ongewisse blijft over zijn toekomst. Hij stelt Red Bull hun eigen rijder niet zo moeten laten bungelen.

Analist Kees van de Grint, verwacht ook niet dat dit het laatste is wat we van Ricciardo in de Formule 1 zullen zien. Hij herkent de vertwijfeling in Ricciardo's ogen na de race en benadrukt dat Red Bull niet altijd op een fatsoenlijke manier met hun coureurs omgaat.

Van de Grint merkt op dat Ricciardo een ware autosportman is en dat deze onzekere situatie hem zwaar valt. De toekomst van Daniel Ricciardo in de Formule 1 blijft zo dus een groot vraagteken.