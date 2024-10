Niet te geloven: na de achtervleugel is er opnieuw controverse over auto van McLaren

De FIA onderzocht vorige week de data en aanvullend bewijs uit de Grote Prijs van Azerbeidzjan om de flexibiliteit van de achtervleugels te beoordelen. Vooral de 'mini-DRS' van McLaren kwam daarbij in de spotlights te staan. En nu is er mogelijk nog meer aan de hand.

Onboardbeelden toonden hoe de DRS-flap van McLaren op rechte stukken doorboog, wat een mini-DRS-effect leek te creëren voor Lando Norris en Oscar Piastri.

Na de mini-DRS is er een tweede controverse

Hoewel er geen formeel protest is ingediend, heeft de FIA de zaak nauwlettend in de gaten gehouden. Uiteindelijk wilden ze dan ook dat McLaren aanpassingen zou gaan doen. Maar daar zou het nu niet bij blijven.

Ondertussen is er nog extra nieuws naar buiten gekomen. Mark Hughes is een technische analist in de Formule 1 en hij gaf bij The Race aan dat ze bij McLaren nog meer voordeel halen door de vleugels.

Met de voorvleugel hetzelfde als de achtervleugel

Op tragere circuits doen ze namelijk hetzelfde met hun voorvleugel: "Ze hebben een perfect meebuigende vleugel met een agressieve vleugelstand."

Ook zou er volgens Hughes een andere hoek zijn in de snellere bochten. Bij Red Bull Racing gaven ze al aan dat ze bij de FIA beter ook naar de voorvleugel van McLaren zouden gaan kijken. Tot op heden is dat nog niet gedaan.