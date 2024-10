Ex-wereldkampioen Formule 1 haalt stevig uit naar Lando Norris: "Moet daar mee stoppen"

Lando Norris zou zijn leidersplaats nooit afstaan en ongenaakbaar en onbedreigd uiteindelijk naar de zege in Singapore knallen. Aan de finish had hij uiteindelijk een mooie voorsprong van bijna 22 seconden.

Toch was de race van de 24-jarige Brit niet helemaal foutloos. Zo raakte hij tot twee keer toe de muur. Bij een crash was de strijd om de wereldtitel misschien wel helemaal voorbij geweest.

lando norris can crash into walls with nobody behind him within 30 seconds and NOTHING is said but if charles spends 1 second too long behind fernando alonso while saving his medium tires the commentators are actively praying on his downfall.