Er staat geen maat op Lando Norris in Singapore, maar ook Max Verstappen mag niet ontevreden zijn

In Singapore stond zondag de achttiende van vierentwintig Grote Prijzen Formule 1 op het programma. Lando Norris toonde zich veruit de beste, maar Max Verstappen wist andermaal de schade te beperken met oog op de wereldtitel.

Max Verstappen moet in de laatste zeven races van het seizoen een voorsprong van 59 WK-punten proberen te gaan verdedigen. Elk puntje kan daarbij dus van tel zijn.

In de kwalificaties in Singapore moest hij de polepositie aan grootste concurrent Lando Norris laten. En ook tijdens de race op zondag was het een achtervolgingsrace voor de Nederlander.

Norris finishes 21 seconds ahead of Verstappen šŸ˜® #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/H68se4wI5C — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

Lando Norris zou zijn leidersplaats nooit afstaan en ongenaakbaar en onbedreigd uiteindelijk naar de zege in Singapore knallen. Aan de finish had hij uiteindelijk een mooie voorsprong van bijna 22 seconden.

Verstappen blijft met grote voorsprong over

Met Oscar Piastri stond ook de tweede McLaren overigens op het podium in Singapore. Daardoor doet het team een prima zaak in de WK-tussenstand bij de constructeurs. Sergio Perez eindigde namens Red Bull namelijk pas tiende.

In de WK-stand bij de rijders heeft Verstappen nog 52 punten voorsprong op Norris, Leclerc en Piastri volgen nog verder. Bij de constructeurs heeft McLaren nu een voorsprong van 41 punten op Red Bull Racing. De volgende race is op 20 oktober in de Verenigde Staten.