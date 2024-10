Zak Brown uit kritiek op strategieën van Red Bull

Zak Brown heeft zijn twijfels geuit over de beslissing van Red Bull om Daniel Ricciardo in te zetten voor de snelste ronde tijdens de Singapore Grand Prix, ondanks dat hij buiten de punten eindigde.

Ricciardo's poging om de snelste ronde te rijden hielp Red Bull en Max Verstappen, die strijd om de titel. Brown uitte eerder al kritiek op de strategieën van Red Bull. Zo wijst hij op de voordelen die het team heeft door een zusterteam in de Formule 1 te hebben.

Brown heeft aangegeven dat hij vragen zal stellen over deze situatie, omdat het belangrijk kan zijn voor de titelstrijd. Hij benadrukt dat het ongebruikelijk is dat Ricciardo zo’n pitstop maakt als hij toch geen punten kan behalen.

Hij voegt eraan toe dat dit soort beslissingen de eerlijke competitie in de Formule 1 ondermijnen. Brown zegt ook dat zulke beslissingen het vertrouwen in de sport kunnen schaden en vragen oproepen over de eerlijkheid van de races.

Lando Norris staat 52 punten achter Verstappen, terwijl McLaren 41 punten voor Red Bull ligt met nog zes races te gaan. Dit betekent dat elk punt belangrijk kan zijn in de strijd om het kampioenschap.

De opmerkingen van Brown kunnen verdere gevolgen hebben in de autosport. De twijfels over de beslissing van Red Bull zullen hoogstwaarschijnlijk de komende weken nog veel stof doen opwaaien.