Na dankwoordje aan Ricciardo: dit heeft Max Verstappen allemaal te zeggen na zijn tweede plaats in Singapore

Max Verstappen reed in Singapore naar een tweede plaats, op ruime achterstand van de ongenaakbare Lando Norris. In zijn analyse achteraf was hij zeer nuchter in zijn bewoordingen.

Meteen na de race had Max Verstappen via de boordradio al zijn ex-ploegmaat Daniel Ricciardo bedankt. Die snoepte in allerijl nog het puntje af voor de snelste ronde van ... Lando Norris.

De kloof tussen Verstappen en Norris is zo 52 punten met nog zes races te gaan. Als hij in alle volgende races tweede wordt na Norris, dan zou hij nog steeds wereldkampioen worden - wat er ook zou gebeuren met de snelste rondes.

Daniel Ricciardo’s fastest lap means Max Verstappen can finish 2nd to Lando Norris in all remaining Grands Prix and Sprints, regardless of fastest lap bonus points, and STILL win the drivers' championship#F1 #SingaporeGP — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

Voor Max Verstappen is de tweede plaats met oog op de werelditel aan het einde van het seizoen zeker geen slechte zaak. Hij reageerde achteraf via zijn officiële webstek NewsVerstappen.

Verstappen wil zijn best doen om te verbeteren

"Ik racete vooral in mijn eentje. Ik deed wat ik kon en deed mijn best om mijn eigen pace te rijden tot het einde. In een weekend waar we van wisten dat het lastig ging worden, is P2 een goede prestatie."

"Natuurlijk zijn we niet blij met een tweede plaats. We moeten nu ons best doen om te verbeteren", aldus nog de Nederlander. De volgende race is op 20 oktober in de Verenigde Staten.