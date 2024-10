Piastri vol lof over McLaren-strategie, het is uitkijken naar de Verenigde Staten

Oscar Piastri heeft tijdens de Grand Prix van Singapore de derde plaats weten te veroveren. De Australische coureur prees zijn team McLaren voor de uitstekende strategie.

Piastri kende geen makkelijke kwalificatie en moest genoegen nemen met een startpositie op de vijfde plek. Ondanks de teleurstelling van zaterdag wist hij zich op zondag te herpakken en reed hij een foutloze race.

Hij koos ervoor om zijn pitstop later in de race te maken, waardoor hij met verse banden op de baan kwam achter de Mercedessen.

Eenmaal terug op de baan haalde hij zowel Hamilton als Russell in en verzekerde zich daarmee van de derde plek op het podium. Hierdoor scoorde hij waardevolle punten voor McLaren in het constructeurskampioenschap.

Na afloop van de race was Piastri vol lof over zijn team en de strategie die hen naar het podium bracht. "Het was een goede race en een mooie comeback na een lastige kwalificatie. Het was niet mijn beste middag, maar om terug te komen en op het podium te eindigen is een geweldig resultaat," aldus Piastri.

De prestaties van Piastri en Norris zorgden voor belangrijke punten in het constructeurskampioenschap. McLaren vergrootte zijn voorsprong op Red Bull naar 41 punten. Met nog zes races te gaan in het seizoen, richt McLaren zich nu op de volgende Grand Prix in de Verenigde Staten.