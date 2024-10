Buitenlandse pers reageert op prestatie van Lando Norris

Lando Norris heeft de GP in Singapore op indrukwekkende wijze gewonnen, wat in de buitenlandse media veel aandacht kreeg.

De overwinning van Norris was voor de Britse media reden om te juichen. Toch lag de focus lag op Max Verstappen, die met zijn tweede plaats zijn voorsprong in het kampioenschap handhaafde. Met nog zes races te gaan heeft hij 52 punten voorsprong op Norris. De komende update voor de RB20 zou Verstappen helpen zijn positie verder te versterken.

In Duitsland werd de race anders bekeken. Daar werd benadrukt dat Norris zijn grootste vijand was, vooral na enkele momenten waarop hij bijna de controle verloor.

Verstappen had een eenzame race en kon niets beginnen tegen Norris. De Nederlandse coureur lijkt zich te richten op de toekomst, nu zijn team de snelheid van het begin van het seizoen niet meer heeft.

Een opvallend detail was de actie van Daniel Ricciardo, die in de slotfase de snelste ronde reed, maar niet in de top tien eindigde. Dit leidde tot vragen over de invloed van zusterteam Red Bull op de competitie.

In Frankrijk werd de race als minder spannend ervaren, met weinig inhaalacties en geen gebruik van de safety car. Toch kreeg Norris lof voor zijn snelheid en zijn vermogen om de race veilig te eindigen.