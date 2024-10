Max Verstappen komt met ferme woorden en twijfelt aan toekomst in F1

FIA-president Mohammed Ben Sulayem had deze week opgeroepen aan de rijders om minder te gaan vloeken vanaf heden en zeker in de wedstrijdradio. Dat is ondertussen de aanleiding voor een stevige rel.

Max Verstappen kreeg uiteindelijk een taakstraf opgelegd voor het vloeken tijdens een persconferentie. En daarop reageerde hij meteen bikkelhard door bij een volgende persconferentie niets meer te willen zeggen.

Buiten reageerde hij wél nog een keertje uitvoerig op een en ander. Daarbij schuwde hij de kritiek niet, al voor de race in Singapore op zondag.

Twijfelen aan toekomst

Na de race ging hij verder. Hij trok zelfs zijn toekomst in de Formule 1 in twijfel in gesprek met Autosport. Het plezier moet er blijven en daar begint hij een beetje aan te twijfelen, klinkt het ondertussen bij Verstappen.

"Dit soort dingen bepalen zeker ook mijn toekomst. Als je niet jezelf kunt zijn, moet je met dit soort gekke dingen omgaan. Ik denk dat ik nu in een fase van mijn carrière zit dat ik hier niet de hele tijd mee te maken wil hebben."

Echt vermoeiend volgens Verstappen

"Het is echt vermoeiend. “Natuurlijk is het geweldig om succes te hebben en races te winnen, maar als je dat allemaal hebt bereikt, kampioenschappen en races winnen, dan wil je ook gewoon plezier hebben."

"Iedereen gaat tot het uiterste. Iedereen in deze strijd, zelfs achteraan op de grid. Maar als je met al dit soort gekke dingen te maken krijgt: voor mij is dat geen manier om door te gaan in de sport, dat is zeker", aldus Verstappen emotioneel.