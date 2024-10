🎥 Lando Norris heeft wat te zeggen na geweldige kwalificatieronde

In Singapore staat zondag de achttiende van vierentwintig Grote Prijzen Formule 1 op het programma. Op zaterdag waren er alvast de kwalificaties. Lando Norris wist daar de polepositie te pakken.

Max Verstappen moet in de laatste zeven races van het seizoen een voorsprong van 59 WK-punten proberen te gaan verdedigen. Elk puntje kan daarbij dus van tel zijn.

LANDO NORRIS is on POLE in Singapore!!! 👏



Lando secures yet another pole position. 💪#SingaporeGP 🇸🇬 pic.twitter.com/ASMwmAZ1me — McLaren (@McLarenF1) September 21, 2024

In de kwalificaties in Singapore heeft hij alvast een kleine nederlaag geleden. Zijn grootste concurrent voor de WK-titel Lando Norris wist namelijk de polepositie te verzilveren in Singapore.

De kwalificaties werden opgeschrikt door een slipper van Carlos Sainz, waardoor er maar één snelle ronde overschoot voor de renners. "Dat was spannend, want dan moet je echt wel de volledige focus hebben."

De snelle Brit had ook nog een boodschap voor zijn fans. "We hadden een hele goede dag. Mijn vijfde polepositie dit weekend. We wilden die eerste plaats, de auto doet het al het hele weekend goed."

"De eerste job is gedaan, maar het allerbelangrijkste is voor zondag. Het is een goede start van het weekend, ik ben enorm benieuwd wat we tijdens de race allemaal gaan kunnen."