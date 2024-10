Lando Norris zet druk op Max Verstappen

In Singapore staat zondag de achttiende van vierentwintig Grote Prijzen Formule 1 op het programma. Op zaterdag waren er alvast de kwalificaties. En dat werd een nagelbijter.

Max Verstappen moet in de laatste zeven races van het seizoen een voorsprong van 59 WK-punten proberen te gaan verdedigen. Elk puntje kan daarbij dus van tel zijn.

In de kwalificaties in Singapore heeft hij alvast een kleine nederlaag geleden. Zijn grootste concurrent voor de WK-titel Lando Norris wist namelijk de polepositie te verzilveren in Singapore.

Max Verstappen zelf deed het wel ook prima met zijn wagen en komt mee op de eerste startrij terecht. Op die manier staan de twee grote concurrenten meteen naast elkaar helemaal voorin.

Baaldag voor Ferrari

Het zou dus wel eens smullen kunnen gaan worden in Singapore. Door een crash van Sainz hadden de toppers allemaal maar één echte kans om een goede tijd neer te zetten.

Voor Ferrari werd het een baaldag. Sainz kon geen tijd neerzetten in Q3, terwijl ook Charles Leclerc zijn rondje geschrapt zag. Zo starten de rode bolides op plaatsen 9 en 10 in Singapore.