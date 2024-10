FIA waarschuwt coureurs: Verstappen negeert oproep tot fatsoenlijk taalgebruik

Anthony Davidson heeft zich uitgesproken over de onacceptabele taal van Max Verstappen tijdens een FIA-persconferentie, ondanks waarschuwingen om op hun taalgebruik te letten.

De discussie rond scheldwoorden door coureurs heeft recent aan aandacht gewonnen, vooral nadat FIA-president Mohammed Ben Sulayem had aangegeven dat Formule 1 de uitzending van ongepaste taal wilde beperken.

Verstappen negeerde de waarschuwing en gebruikte tijdens de persconferentie expliciete taal toen hem werd gevraagd waarom teamgenoot Sergio Pérez sneller was geweest in Baku. Zijn reactie was onmiskenbaar.

Als gevolg van zijn ongepaste opmerkingen werd Verstappen bestraft voor het schenden van de Internationale Sportcode. De straf omvatte het uitvoeren van “werk van openbaar belang.” De ruling stelde dat, hoewel Verstappens taalgebruik als “grof en ongepast” werd beschouwd, zijn woorden niet “gericht waren op een individu of groep.”

Fred Vasseur van Ferrari merkte op dat taalgebruik waarschijnlijk niet de hoogste prioriteit heeft als coureurs in de auto rijden. James Vowles erkende ook dat dingen soms in het moment worden gezegd.

Davidson benadrukte dat het begrijpelijk is dat coureurs in de hitte van het moment kunnen reageren, vooral bij snelheden boven de 320 km/u. Hij merkte op dat het verliezen van je geduld in de cockpit anders is dan wanneer je buiten de auto bent.

Verstappen zelf reageerde op de straf en gaf aan geen woorden te hebben voor de beslissing van de FIA.