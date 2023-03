Hommeles aan de top: Verstappen en Perez na twee races al met elkaar in de clinch

We zijn nog maar twee races ver in het nieuwe seizoen in de Formule 1 en het is alweer hommeles. Of leven we daar gewoon voor?

Max Verstappen kwam in de tweede grote prijs van het jaar nog ferm opzetten. Na problemen tijdens de kwalificaties met de motor zorgde hij voor een prima inhaalrace. Hij kwam van plek 15 naar plek 2, maar zijn ploegmaat Sergio Perez inhalen zou uiteindelijk niet meer gaan lukken. © photonews Bijna reden beide piloten hun auto zelf in de prak, omdat ze elkaar tot het uiterste aan het drijven waren - Perez gaf aan dat dat nergens voor nodig was. Maar Verstappen wilde de eerste plaats nog afpakken. En dus is er nu alweer wrevel tussen beide piloten, zo lijkt het wel. Extra puntje Ook rond het extra puntje voor de snelste ronde was er hommeles. En beide rijders gingen achteraf ook verbaal in de clinch. Dus is de vraag stilaan: komt het nog goed tussen beiden? En wat gaat dan ook opleveren voor beiden in de toekomst dit seizoen?