De Formule 1 hakt de knoop door: geen vervanging voor de GP van China

De Formule 1 heeft over de GP van China de knoop doorgehakt. Er komt geen vervanging voor de geschrapte GP.

In China hebben ze nog altijd last van de coronacrisis. Enkele maanden geleden voerden ze opnieuw strenge regels in door een nieuwe opstoot.

De Formule 1 bekeek de situatie met argusogen en er werd toen al beslist om de GP van China van de kalender te schrappen en zo bleef Lewis Hamilton nog altijd de laatste winnaar in China. Mogelijk zou er wel nog een andere GP in de plaats komen.

Dat gebeurde niet. Zo zullen er 23 races op de planning staan. Op 5 maart start het seizoen in Bahrein. Daarna volgen Saudi-Arabië (19 maart) en Australië (2 april). Doordat China wegvalt (19 april), is er een extra lange pauze in april. Pas op 30 april is er de GP van Azerbeidzjan. Op 30 juli gaat de GP van België door.