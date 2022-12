Enkele Belgen haken nog af voor Dakar Rally, uiteindelijk 22 aan de start op oudejaarsdag

Geen 28 maar 22 Belgen aan de start van de Dakar Rally. Zoals als gemeld werden de auto's van Koen Wauters en Pascal Feryn afgekeurd. Ook de voertuigen van Tom De Leeuw en Cédric Feryn werden afgekeurd. Nicola Feryn en Kurt Keysers gingen hun debuut maken, maar zij staan niet aan de start.

Verder zijn er dus nog 22 Belgen, met een aantal als co-piloot. Zo is Fabian Lurquin de co-piloot van de negenvoudige wereldkampioen rally, Sébastien Loeb.

De 45e Dakar Rally wordt van 31 december tot 15 januari gereden. De rijders moeten zo'n 8.549 kilometer afleggen waarvan ongeveer 4,706 tegen de tijd. De start ligt bij Rode Zee, op 15 januari komt de wedstrijd aan in de Arabische Golf.

šŸ‘‡ The official route of Dakar 2023!

šŸš© Sea Camp - Dammam šŸ

šŸ“ 8,549 km (4,706 km of SS)



āž”ļø #Dakar2023 pic.twitter.com/5NdiwUiYPq