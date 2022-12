Wagens afgekeurd en dus geen Dakar voor Koen Wauters: "Ze waren onverbiddelijk, iedereen is er het hart van in"

Koen Wauters is vaak één van de Belgen die we elk jaar aan de start van Dakar zien. Zijn wagens zijn echter afgekeurd voor deelname dit jaar.

Dat vertelde de frontzanger van Clouseau op radiozender Qmusic. "We zijn naar de controle geweest in Marseille en onze auto’s zijn afgekeurd", meldt Wauters. Nochtans waren die wagens vooraf al eens officieus gekeurd door de organisatie. "Lang verhaal kort: ze hebben ons wandelen gestuurd."

TEVERGEEFSE INZET VAN MECHANIEKERS

"Onze mechaniekers hebben dan twee dagen en twee nachten ‘vollenbak’ gewerkt, maar toen we gisteren aankwamen was het nog steeds niet in orde", vervolgt Wauters. Gevolg: de organisatie laat hem zo niet deelnemen. "Heel streng. Ze waren onverbiddelijk, weliswaar met veel medeleven."

Om aan een poging om volgend jaar wel opnieuw mee te doen, is het nog te vroeg. "We hebben hier een heel jaar aan gewerkt en iedereen is er het hart van in. Ik heb er zelfs slecht van geslapen."