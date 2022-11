Haas heeft snel een vervanger: Nico Hülkenberg neemt het over van Mick Schumacher

Haas heeft niet lang moeten wachten om een vervanger voor Mick Schumacher te vinden. Nico Hülkenberg krijgt opnieuw een vast plaatsje in de Formule 1.

Het gonsde al van de geruchten en op donderdag werden de geruchten werkelijkheid. Het contract van Mick Schumacher werd niet verlengd en Nico Hülkenberg kwam in zijn plaats.

Hülkenberg is ondertussen al 35 jaar en kan heel wat ervaring voorleggen. Hij startte in het verleden al in 181 GP's in de Formule 1.

Via Williams kwam Hülkenberg in 2010 de Formule 1 binnen. Daarna volgde een jaar als testrijder bij Force India, om nadien een jaar vaste rijder te zijn. In 2013 reed hij een seizoen voor Sauber en daarna volgden nog 3 seizoenen bij Force India. Gevolgd door 3 seizoenen bij Renault. Zijn laatste seizoen bij Renault was meteen ook zijn laatste als vaste rijder. Daarna reed hij in 2020 nog 2 GP's voor Racing Point en 2 GP's dit jaar nog voor Aston Martin.

In al die seizoenen kon Hülkenberg nooit echt potten breken. Een 4e plaats in 2014 op Spa-Francorchamps was zijn beste uitslag. In het WK was een 7e plaats in 2018 zijn beste resultaat.