Haas neemt afscheid van Mick Schumacher, weg ligt open voor andere Duitser

De GP van Abu Dhabi zal voor Mick Schumacher voorlopig de laatste GP in de Formule 1 worden. Zijn contract loopt eind dit seizoen bij Haas af en het team besliste om niet te verlengen.

Schumacher moest meer punten pakken in de laatste races, maar dat lukte hem niet. Hij kon dit seizoen enkel nog maar op Silverstone (8e) en Oostenrijk (6e) punten pakken.

Ook was het verschil met ploegmaat Kevin Magnussen in Brazilië nog eens duidelijk geworden. Magnussen reed onverwacht naar de polepositie, terwijl Schumacher de traagste tijd neerzette.

Zo lijkt het waarschijnlijker dat Nico Hülkenberg naar de F1 terugkeert. De Duitser heeft al 184 races op de teller staan. Sinds 2021 heeft hij geen vast zitje meer.

Haas F1 Team and Mick Schumacher will part ways at the conclusion of the 2022 FIA Formula 1 World Championship.



We would like to thank Mick for his contribution to the team over the past two seasons.#HaasF1 https://t.co/zl9xHl37io