Lewis Hamilton gehuldigd als ereburger van Brazilië: "Ik ben eindelijk een van jullie"

Lewis Hamilton is als ereburger van Brazilië gehuldigd. Dat gebeurde vooraf aan de GP die dit weekend in Brazilië wordt gehouden.

Dit weekend wordt in de Formule 1 op het circuit van Interlagos gereden. Eerder tijdens de week werd Lewis Hamilton gehuldigd.

Vorig seizoen boekte Hamilton daar zijn 3e zege ooit op het circuit. Vooral de manier waarop was opmerkelijk. Na de kwalificaties werd hij gediskwalificeerd, omdat zijn DRS-systeem niet volgens de regels werkte. Tijdens de sprintrace schoof hij op naar plaats 5, maar werd hij door een gridstraf naar plaats 10 teruggezet. In de race op zondag reed hij helemaal naar voor en sloot hij een weekend vol pech winnend af.

Hamilton wapperde op het podium met de Braziliaanse vlag. In juni keurde het Lagerhuis van het Nationaal Congres het ereburgerschap van Hamilton goed. Deze week was daar de huldiging voor. "Ik hou van Brazilië", klonk het in het Nationaal congres. "Nu kan ik eindelijk zeggen dat ik een van jullie ben."