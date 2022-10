Straf voor Fernando Alonso in de GP van de Verenigde Staten teruggedraaid

Goed nieuws voor Fernando Alonso. Zijn tijdstraf van 30 seconden na de GP van de Verenigde Staten is teruggedraaid.

Het was een van de beelden van de GP van de Verenigde Staten in Austin. Fernando Alonso wou Lance Stroll inhalen, maar Stroll week mee uit en Alonso schoot met zijn F1-bolide de lucht in en kwam hij tegen de vangrails terecht. Als bij wonder kon Alonso verder en hij finishte zelfs nog als 7e.

Toch werd hij nog teruggezet. Na de race diende Haas een klacht in omdat Alonso's wagen niet meer veilig was. Daarop kreeg Alonso een tijdstraf van 30 seconden en zo zakte de Spanjaard weg naar de 15e plaats.

Alpine ging in beroep. Het team duidde dat de klacht van Haas te laat was ingediend. De FIA oordeelde dat ze gelijk hadden en Alonso kreeg zijn 7e plaats en daarbijhorende 6 punten terug. Dat is belangrijk voor Alpine, want zo lopen ze weer tot 12 punten uit op McLaren in het constructeursklassement.