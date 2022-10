Carlos Sainz pakt de pole in de VS, voor Charles Leclerc en Max Verstappen

Carlos Sainz heeft in de GP van de Verenigde Staten de polepositie veroverd. Hij was net iets sneller dan Charles Leclerc en Max Verstappen.

Een dag voor de race was het eerst nog tijd voor de kwalificaties in Austin. In Q1 vielen Daniel Ricciardo en Esteban Ocon al uit, wat toch wel een verrasing was.

In Q2 viel er niet echt een verrassing. Lando Norris lag er wel bijna uit. Hij stond nadat er afgevlagd werd op plaats 11, maar Zhou Guanyu verloor zijn snelle ronde waardoor die buiten de top 10 viel. Zo mocht Norris toch nog verder.

Voor de polepositie werd het heel spannend. Het was uiteindelijk Carlos Sainz die de snelste tijd neerzette. Charles Leclerc zette de 2e tijd neer en Max Verstappen de 3e. Maar Leclerc gaat nog 10 plaatsen achteruit, want hij had enkele veranderingen aan zijn motor aangebracht. Zo vertrekt Verstappen op plaats 2.