Charles Leclerc topt de 2e vrije training in Austin

Charles Leclerc heeft tijdens de 2e vrije training in Austin de snelste tijd neergezet. Valtteri Bottas verraste met de 2e tijd.

Enkele uren na de 1e vrije training was het tijd voor de 2e vrije training voor de GP van de Verenigde Staten. Die was 90 minuten lang en dus een half uur langer dan normaal om de banden voor volgend seizoen al te testen.

Charles Leclerc zette al snel de snelste tijd neer en op het einde van de sessie was dat nog steeds het geval. Valtteri Bottas was een verrassende 2e. Daniel Ricciardo stond op plaats 3.

De tijden waren overigens over het algemeen trager dan in de 1e sessie. Max Verstappen zette de 7e tijd neer en was 2,5 seconde trager dan enkele uren daarvoor.