Carlos Sainz klopt Max Verstappen tijdens de 1e vrije training in Austin

Carlos Sainz is goed begonnen aan het weekend in Austin. Hij was de snelste tijdens de 1e vrije training van de GP van de Verenigde Staten.

Met het circuit in Austin, Texas, waren we toe aan de GP van de Verenigde Staten.

De 1e vrije training was nog maar niet lang bezig of er was al een rode vlag. Antonio Giovinazzi die voor de gelegenheid nog eens achter een F1-stuur mocht kruipen, crashte tegen de bandenmuur. Uiteindelijk zonder al te veel erg. Hij kon weer weg en er was enkel wat schade aan zijn voorvleugel.

He took a knock, but Antonio seemingly escapes with a bit of damage to the front wing#USGP #F1 pic.twitter.com/SmwvfTcVwY October 21, 2022

Nadat de lichten weer op groen waren gegaan, reed Max Verstappen naar een snelste tijd. Het leek lange tijd dat Verstappen de snelste tijd zou blijven hebben, maar Carlos Sainz was nog 2 tienden sneller. Lewis Hamilton was goed voor plaats 3, op bijna een halve seconde.