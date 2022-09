Lewis Hamilton houdt Max Verstappen van de snelste tijd in Singapore, problemen bij Charles Leclerc

Max Verstappen kan in Singapore al wereldkampioen worden. In de 1e vrije training werd meteen duidelijk dat hij de wereldtitel niet cadeau zal krijgen.

Na 2 jaar afwezigheid door corona streek het F1-circus opnieuw neer in Singapore. Na 3 jaar kunnen de rijders nog eens racen op het stratencircuit. Extra speciaal is dat Max Verstappen zondag al wereldkampioen kan worden.

Vrijdag was er de 1e vrije training en konden de rijders ook weer wennen aan de nacht. Charles Leclerc begon er meteen aan, maar ging snel weer de pitstraat in. Hij had remproblemen.

Wie het wel goed verging, was Max Verstappen. Al snel zette hij de snelste ronde neer. Achter hem kwam Leclerc die zijn remproblemen had kunnen oplossen. Het leek lang Verstappen te worden, maar in het slot schudde Lewis Hamilton nog een snelle ronde uit zijn mouwen. Hij was de snelste in de vrije training. Gevolgd door Verstappen, die nog de snelste ronde probeerde te pakken, maar te hard pushte en spinde, en Leclerc.

Ook was er een rode vlag. Lance Stroll raakte de muur en parkeerde verderop zijn bolide.