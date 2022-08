Max Verstappen zet de snelste tijd neer in de kwalificaties, Carlos Sainz vertrekt vanuit polepositie

Max Verstappen heeft de snelste tijd neergezet tijdens de kwalificaties op Spa-Francorchamps. Carlos Sainz was 2e en vertrekt vanuit polepositie.

Na de vrije trainingen was het tijd voor de kwalificaties op het circuit van Spa-Francorchamps. In Q1 vielen er niet echt verrassingen. Voor Sebastian Vettel was de uitschakeling in Q1 extra zuur. Hij miste Q2 met 2 duizendsten.

Ook in Q2 vielen er niet echt verrassingen te noteren. Alex Albon kon nog op het nippertje zich redden en Daniel Ricciardo werd daardoor uitgeschakeld.

Max Verstappen zette in Q3 als 1e de snelste ronde neer, maar op 2 minuten van het einde besliste hij om niet meer in actie te komen. Hij zou toch sowieso niet de polepositie nemen. Sainz deed nog een ultieme poging om de snelste tijd neer te zetten, maar hij maakte een foutje. Hij eindigde 2e, maar vertrekt zondag vanuit polepositie. Sergio Perez vertrekt vanuit positie 2.