Carlos Sainz is de snelste tijdens de 1e vrije training, grid penalties voor Max Verstappen en Charles Leclerc

Carlos Sainz heeft de snelste tijd neergezet tijdens de 1e vrije training van de Formule 1 GP van België. Max Verstappen en Charles Leclerc kregen te horen dat ze zondag achteraan zullen mogen starten.

Na de zomerpauze konden de Formule 1-fans weer genieten van ronkende motoren. Traditioneel was het Formule 1-circus afgezakt naar het circuit van Spa-Francorchamps.

Vrijdagmiddag stond de 1e vrije training op het menu. Max Verstappen zette de 1e snelste tijd neer. Halfweg reed Carlos Sainz 2 tienden sneller en ook Charles Leclerc zette een snellere tijd neer.

Op zo'n 20 minuten van het einde werd de vrije training wel even stilgelegd. Kevin Magnussen had een probleem en stond net na La Source stil op het circuit. De rode vlag was het gevolg. Na de herneming begon het te druppelen en de teams wilden geen risico's nemen, waardoor alles zoals voor de rode vlag bleef.

Tijdens de vrije training kwam er ook slecht nieuws voor Leclerc en Verstappen. Ze moeten zondag achteraan starten. Ze wisselden enkele delen van hun motor en worden daarvoor dus gestraft.