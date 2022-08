Max Verstappen op Spa-Francorchamps met de snelste tijd tijdens de 2e vrije training

Max Verstappen was duidelijk de snelste tijdens de 2e vrije training. Charles Leclerc was 2e op meer dan 6 tienden.

Enkele uren na de 1e vrije training volgde al de 2e in Spa-Francorchamps. Halfweg zette Max Verstappen al de snelste tijd neer. Charles Leclerc had de 2e tijd op meer dan 6 tienden.

Mercedes had tijdens de vrije trainingen problemen met hun harde bandenset. Lewis Hamilton en George Russell bekleedden uiteindelijk respectievelijk plaatsen 6 en 8.

In de 2e helft begon het aan Les Combes te regenen en later ook over de rest van het circuit. Lando Norris en Kevin Magnussen hadden problemen om op de baan te blijven. Later waren er ook problemen voor Mick Schumacher.