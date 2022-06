Max Verstappen is de beste regenrijder en pakt in Montreal de polepositie

Max Verstappen heeft de polepositie in de GP van Canada gepakt. Hij was de snelste op het natte circuit. Fernando Alonso start mee op de 1e rij. Charles Leclerc start helemaal achteraan door een extra gridstraf.

Eerst was er nog de 3e vrije training. Daarin was Fernando Alonso de snelste. Voor Max Verstappen vlotte het niet echt en hij zette de 9e tijd neer. Tijdens die vrije training was het ook aan het regenen. Ook was er opnieuw slecht nieuws voor Charles Leclerc. Hij moest al 10 plaatsen achteruit. Daarna vervangde hij nog eens een motoronderdeel. Daardoor moest hij nog meer plaatsen achteruit. Hij zal tijdens de race helemaal achteraan vertrekken.

⚠️ Charles Leclerc to start at the back of the grid after taking new power unit elements #CanadianGP #F1 https://t.co/OEsPbjtovn — Formula 1 (@F1) June 18, 2022

Ook tijdens de kwalificaties was het circuit nog nat. Het was moeilijk om te rijden in die omstandigheden. Verschillende keren ging een rijder van de baan. Sergio Perez ging van de baan tijdens Q2. De opgave en de rode vlag was het gevolg.

Nadien begon het circuit duidelijk op te drogen. George Russell nam in Q3 een risico en koos voor slicks. Hij gokte en verloor. Al na enkele bochten ging hij al van de baan op het natte circuit. Op Verstappen stond geen maat. Fernando Alonso zette de 2e tijd neer.