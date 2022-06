Opnieuw pech voor Leclerc: motorpech van Azerbeidzjan zindert na tot in Canada

Max Verstappen hield Charles Leclerc af in de tweede vrije trainingsessie voor de GP van Canada en lijkt zo klaar voor het weekend.

De rijder van Ferrari daarentegen zal in de strijd om de pole op zaterdag sowieso niet meespelen. Er moest na problemen in Azerbeidzjan namelijk gesleuteld worden aan de motor.

UPDATE: A new Control Electronic has been fitted to Charles’ car prior to FP2. It is the third of these elements used so far this season - only 2 are permitted - therefore Charles takes a grid penalty. #CanadianGP pic.twitter.com/90QUji6gKx