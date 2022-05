Geen gewonnen spel voor Leclerc in Monaco: na intense strijd is een Red Bull de snelste in derde training

Leclerc was de snelste in de eerste twee trainingen in Monaco. Na een intense strijd was een Red Bull goed voor de beste tijd in de derde oefensessie.

De Ferrari-piloten begonnen op de zachte band en Sainz reed met 1:14.114 naar een voorlopige beste tijd. Leclerc zou een tiende van een seconde beter doen dan zijn teamgenoot. Kort nadien klokte Verstappen in zijn Red Bull de derde beste tijd. FERRARI VS RED BULL Op naar een nieuwe clash Ferrari - Red Bull? Daar leek het zeker in deze oefensessie wel op, want de tijden van de Mercedessen waren beduidend trager. Verstappen daarentegen verbeterde wel nog en nam zo de tweede plaats in. Ook zijn teamgenoot Pérez had er zin in: de Mexicaan knalde naar een nieuwe toptijd. Dat maakte de winnaar in Leclerc dan weer wakker: de Monegask maakte een statement door nog vier tiende van een seconde sneller te gaan. Maar het kon nog sneller. Het bleef een felle strijd voor de snelste tijd in FP3: eerst zorgde Sainz voor een nieuwe besttijd, dan weer Pérez en dan opnieuw Leclerc! TIJDEN VERBETEREN NOG IN SLOT Pérez en Leclerc waren echt wel gebrand op die toptijd. Beiden verbeterden nogmaals, Pérez deed dit het meeste! Een tijd van 1:12.476 volstond om nog een tikkeltje sneller te gaan dan Leclerc. Diens ploegmaat Sainz eindigde de derde vrije training op een derde plek.