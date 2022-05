🎥 Historische Ferrari gecrasht in Monaco in de Historic Grand Prix

Voor de tweede maal op twee jaar tijd is de historische Ferrari van Niki Lauda gecrasht tijdens de Historic Grand Prix. Schuldige ditmaal is Charles Leclerc.

Charles Leclerc belande met de historische auto in de vangrail tijdens de Historic Grand Prix in Monaco. De Monegask kwam er met de schrik vanaf en de schade aan de auto viel al bij al goed mee. Alleen de achtervleugel is beschadigd.

"Wanneer je dacht dat je alle pech van de wereld al had gehad in Monaco en je verliest de remmen in Rascasse met een van de meest iconische F1-auto's van Ferrari", schreef Leclerc op Twitter.