Verstappen snelt naar derde overwinning van het seizoen, Leclerc blijft WK-leider

Max Verstappen heeft de GP van de Verenigde Staten in Miami gewonnen. De Nederlander vertrok vanop plaats 3 maar had zijn voorgangers snel ingehaald.

Met de twee Ferrari's voor hem had Verstappen een rode muur voor zich bij de start van de GP in Miami. Maar al in de eerste bocht ging Verstappen de Ferrari van Carlos Sainz voorbij. In de achtergrond raakte Hamilton snel twee plaatsen kwijt.

Leclerc leek te kunnen wegrijden bij Verstappen maar na enkele ronden veranderde het evenwicht en kwam Verstappen dichterbij. In de negende ronde ging Verstappen met behulp van DRS voorbij Leclerc en reed hij meteen verder weg.

De GP leek gereden tot Norris aangetikt werd door Gasly en de Brit moest opgeven. Een safety car zorgde ervoor dat het pak weer samenkwam. Leclerc bleef enkele ronden binnen de DRS-seconde van Verstappen maar moest de Nederlander dan toch laten gaan.

In de achtergrond kon Sainz nog wel Sergio Perez afhouden voo de derde podiumplaats. Russell en Hamilton parkeerden hun Mercedes op plaatsen 5 en 6.