Verschillende belangen bij team van Verstappen, teamorders op komst of niet? "Dan is er achteraf geen discussie?"

Verstappen maakt jacht op zijn eerste wereldtitel en krijgt uiteraard de steun van het team. De belangen beperken zich dit weekend niet enkel daartoe, want er is ook nog die andere rijder, Sergio Pérez. Die rijdt in de GP van Mexico voor eigen publiek.

Uiteraard wil die dus zelf winnen. "Ik denk dat heel Red Bull wel wil dat ik win dit weekend. Als er één race is waar Red Bull me de overwinning gunt, is het hier wel", zei de Mexicaan al. "Maar het hangt van de situatie af", beseft Pérez tegelijkertijd. Want Verstappen heeft elk punt nodig in de titelstrijd. Komen er dan straks teamorders aan te pas? "Die besluiten worden tijdens de race genomen", aldus Pérez. "Ik moet gewoon zorgen dat ik al voor Perez zit, dan is er achteraf helemaal geen discussie", redeneert Verstappen.