Valtteri Bottas de sterkste in Turkije, Max Verstappen neemt leidersplaats over van Lewis Hamilton

Deze middag stond in de Formule 1 de Grote Prijs van Turkije op het programma. Valtteri Bottas maakte een sterke indruk en haalde uiteindelijk ook de zege binnen. Hamilton eindigde op de vijfde plaats en daardoor is Verstappen de nieuwe leider.

Door een wissel aan zijn motor moest Lewis Hamilton op de elfde plaats beginnen. De Brit had nog een goede inhaalbeweging in huis, maar door een slechte pitstop bij Mercedes moest Hamilton uiteindelijk tevreden zijn met de vijfde plaats.

Daardoor is Hamilton zijn leidersplaats kwijt in de WK-stand, want Verstappen werd tweede in Turkije, waardoor hij de nieuwe leider is. De overwinning in Turkije was dan weer voor Valtteri Bottas, de ploegmaat van Hamilton bij Mercedes.