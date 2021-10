Lewis Hamilton helemaal niet tevreden na Grote Prijs Turkije: "Ik had mijn instinct moeten volgen"

Deze middag stond in de Formule 1 de Grote Prijs van Turkije op het programma. De overwinning was daarin voor Valtteri Bottas, maar na de wedstrijd ging het vooral over de late pitsstop van Lewis Hamilton.

De Brit moest op de elfde plaats beginnen na een aanpassing aan zijn motor, maar na een knappe inhaalbeweging reed hij naar de vijfde plaats. Het had nog beter kunnen zijn, maar door een late pitsstop werd het "slechts" vijfde.

Na de wedstrijd was Hamilton niet tevreden met deze pitsstop. "Ik had mijn instinct moeten volgen, maar ik luisterde omdat we als team werken. Achteraf gezien hadden we het beter niet gedaan, want we hebben daardoor enkele plaatsen verloren", legde Hamilton uit en staat te lezen bij Sporza. Door deze vijfde plaats springt Verstappen over Hamilton naar de leiding in de WK-stand.