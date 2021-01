Sainz rijdt naar de leiding in de Dakar en Colsoul kampt met lekke banden, Brabec rijdt verloren bij de motoren

In de openingsrit van de Dakar zijn het bekende namen als Carlos Sainz en Stéphane Peterhansen die goed uit de verf zijn gekomen. Zij hadden alvast meer geluk dan onze landgenoot Colsoul, die maar liefst drie keer lek reed. Bij de motoren verging het Brabec niet te best.

Voor Tom Colsoul werd het aan de zijde van Ten Brinke dus geen fijne rit. Drie lekke banden verwezen het duo naar de achttiende plaats. Sainz had geen last van pech en kon het vermogen van zijn MINI John Cooper Works Buggy optimaal gebruiken. Hij was 25 seconden sneller dan teamgenoot Peterhansel. Prokop was derde op meer dan drie minuten. De vierde plek was voor de Fransman Serradori en de Belg Lurquin.

TITELVERDEDIGER VERDWAALT IN DE WOESTIJN

De proloogwinnaars waren in de eerste echte rit minder aan het feest. Bij de wagens verloor Al-Attiyah meteen tijd, om het uiteindelijk te moeten stellen met een tiende plaats. Bij de motoren had titelverdediger Brabec de proloog gewonnen, maar in de openingsrit... reed hij verloren. Brabec verdwaalde in de woestijn en verloor meer dan achttien minuten.

Wie het er op zijn motor dan wel weer goed van af bracht, was de Australiër Toby Price. Hij had ruim een halve minuut voorsprong op Kevin Benavides.