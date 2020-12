FIA bevestigt meeste races ooit op kalender voor Formule 1 in 2021

De Formule 1 had normaal gezien in 2020 een recordseizoen met maar liefst 22 races. Door corona zijn daar echter maar 17 races van doorgegaan. In 2021 wil de F1 doorzetten want de FIA bevestigde deze week dat de kalender van 2021 zelfs 23 races zal bevatten.

Enkele weken geleden publceerde de FIA al een voorlopige kalender voor het seizoen 2021 maar nu is die kalender dus ook bevestigd. Net zoals elk jaar zal het seizoenen openen in Australië en rijdt men in Abu Dhabi de laatste GP van het seizoen.

De GP van Nederland is opgeschoven in de kalender en staat nu een week voor die van België op het circuit van Spa-Francorchamps gepland. Benieuwd of dat ook iets zal veranderen aan de duizenden Nederlanders die normaal gezien voor Max Verstappen komen supporteren.

Een datum blijft nog altijd leef op de kalender, namelijk op 25/4. Normaal gezien zou de GP van Vietnam daar geplaatst moeten worden maar dat is nog niet zeker. Geenenkel circuit dat dit jaar extra aan het circuit werd toegevoegd, maakt deel uit van de kalender in 2021. Er komt wel een extra circuit bij, in Saoedi-Arabië. De GP van Brazilië blijft behouden op de kalender tot minstens 2025.